Cuisine libanaise avec Mieline | Au restaurant Mieline, Restaurant Mieline, Roubaix

Informations pratiques

Cuisine libanaise avec Mieline | Au restaurant Mieline 8 novembre 2026 et 10 janvier 2027 Restaurant Mieline Nord

20 / 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T15:30:00+01:00

Fin : 2027-01-10T14:00:00+01:00 – 2027-01-10T15:30:00+01:00

AU RESTAURANT MIELINE

Dimanche 8 novembre 2026

Autour du poulet

Shish taouk & poulet sauce tarator

La viande de poulet, se décline en mille façons dans la cuisine libanaise. Dans cet atelier, apprenez à le préparer selon deux recettes différentes : délicatement assaisonné en shish taouk et accompagné d’une délicieuse sauce tarator, à base de tahiné.

Dimanche 10 janvier 2027

Douceurs levantines

Mouhalabieh, Aich el Saraya & café blanc

Découvrez deux desserts légers à base de lait d’un raffinement extrême : un flan doux et tiède (mouhalabieh) et le dessert des rois et des nobles ottomans, l’Aich el Saraya.

Pour achever le repas en douceur, apprenez à préparer un café blanc à la fleur d’oranger.

Merci d’apporter un contenant pour repartir avec vos préparations

Restaurant Mieline 2 rue de Lannoy Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/ateliers-cuisine-libanaise-avec-mieline/ »}]

Avec la cheffe cuisinière Mieline, apprenez à préparer des plats traditionnels. N’oubliez pas vos contenants pour repartir avec vos préparations.

© U. Rocheteau, IMA-Tourcoing