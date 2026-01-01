Cuisine-moi une histoire en forme de galette Place Mariller Marcel Montsauche-les-Settons
Cuisine-moi une histoire en forme de galette
Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Gratuit
Début : 2026-01-20 10:30:00
fin : 2026-01-20 11:30:00
2026-01-20
Atelier pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents et/ou d’assistantes maternelles.
Je suis la galette, la galette,
Je suis faite avec le blé
Ramassé dans le grenier
On m’a mise à refroidir
Mais j’ai mieux aimé courir
Attrape-moi, si tu peux… .
Place Mariller Marcel Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
