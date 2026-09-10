Cuisine moléculaire, Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Lyon

Informations pratiques

Cuisine moléculaire Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu Rhône

Inscription possible dès le 19 sept. à 08h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00

Tout le monde est d’accord pour dire que les bonbons, c’est délicieux. Mais, comment crée-t-on un bonbon ?

En commençant par aborder les grands principes chimiques qui permettent aux bonbons de voir le jour, improvise-toi cuisinier.e moléculaire du jour !

Expérimente deux recettes gourmandes, avant de passer au plus intéressant : la dégustation bien sûr.

Afin de garantir le bon déroulement de cette animation, nous vous remercions de vous présenter au moins 5 minutes avant le début de la séance. En raison de la forte demande sur ce type de rendez-vous, les places des retardataires pourront être proposées aux personnes en attente.

Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle, 690003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/5433/date/13327 »}]

Biblis en folie 2026

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