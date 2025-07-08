Cuisine moléculaire, Médiathèque Intercommunale du Kochersberg, Truchtersheim
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale du Kochersberg · Truchtersheim
Informations pratiques
Cuisine moléculaire Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale du Kochersberg Collectivité européenne d’Alsace
places limitées, inscription indispensable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Initation aux concepts scientifiques fondamentaux (chimie, physique, biologie) à travers la manipulation d’ingrédients et la réalisation d’expériences culinaires.
Médiathèque Intercommunale du Kochersberg Rue Germain Muller 67370 TRUCHTERSHEIM Truchtersheim 67370 Truchtersheim Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0390290359 https://kolibris.kochersberg.fr [{« type »: « link », « value »: « https://kolibris.kochersberg.fr/ »}]
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©ministère de la Culture
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