Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans

Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans mercredi 29 avril 2026.

Cuisine sauvage, cueillette et dégustation

Chez Angèle Ornans Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Balade pour une reconnaissance des plantes sauvages et culinaires.

Cueillette, Recettes et dégustation d’un repas de plantes sauvages pour retrouver toute l’énergie du vivant.   .

Chez Angèle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17  angele@assoplantescompagnes.fr

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English : Cuisine sauvage, cueillette et dégustation

L’événement Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans a été mis à jour le 2026-03-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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