Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans
Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans mercredi 29 avril 2026.
Cuisine sauvage, cueillette et dégustation
Chez Angèle Ornans Doubs
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Balade pour une reconnaissance des plantes sauvages et culinaires.
Cueillette, Recettes et dégustation d’un repas de plantes sauvages pour retrouver toute l’énergie du vivant. .
Chez Angèle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17 angele@assoplantescompagnes.fr
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English : Cuisine sauvage, cueillette et dégustation
L’événement Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans a été mis à jour le 2026-03-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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