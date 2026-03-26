Cuisine sauvage, cueillette et dégustation

Chez Angèle Ornans Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Balade pour une reconnaissance des plantes sauvages et culinaires.

Cueillette, Recettes et dégustation d’un repas de plantes sauvages pour retrouver toute l’énergie du vivant. .

Chez Angèle Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 71 17 angele@assoplantescompagnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cuisine sauvage, cueillette et dégustation

L’événement Cuisine sauvage, cueillette et dégustation Ornans a été mis à jour le 2026-03-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)