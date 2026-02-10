Paysages sonores Musée Courbet Ornans
Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans Doubs
Avec les élèves de CM1-CM2 de l’école de Glamondans et Sofiane Messabih, Le petit Kollectif
Les élèves de CM1-CM2 de l’école intercommunale Les marronniers à Glamondans sont devenus paysagistes sonores pendant cette année scolaire. Ils ont réinterprété l’œuvre de Courbet avec leurs propres perceptions sensorielles et technologiques et vous proposent de plonger dans l’univers sonore qu’ils ont conçu.
Durée 45 minutes environ .
Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
