Rodiathèque British Touch Partie 2 Médiathèque La Passerelle Ornans

Rodiathèque British Touch Partie 2

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Début : 2026-02-03 19:00:00

La Rodia vous propose, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Doubs, un cycle de 4 conférences pour revenir sur la fascinante histoire de la pop anglo-saxonne.

Des Rolling Stones aux Arctic Monkeys, en passant par Depeche Mode et David Bowie, les grandes heures du rock et de la pop ont systématiquement été marquées par cette inimitable british touch. .

