Journée Festive Parc de la Visitation Ornans
Journée Festive Parc de la Visitation Ornans samedi 30 mai 2026.
Ornans
Journée Festive
Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Collectif les habitants en fête et l’association AMIGO organisent une journée festive le 30 mai au parc de la visitation, le rendez-vous est fixé à partir de 11h.
Horaires 11h 00h00
Au programme
Pique-nique partagé saveurs du monde Le principe est simple chaque personne apporte un plat typique de sa région ou de son pays d’origine pour le faire découvrir aux autres participants. Côté pratique pensez bien à apporter vos couverts, assiette.
Et tout l’après-midi
Animations, Jeux géants, d’adresses et sportifs pour tous les âges, en solo ou en équipe
Une véritable ambiance de kermesse de 0 à 99 ans
Intermèdes musicaux durant la journée et pour clôturer cette journée Concert et clôture avec un Dj.
Buvette tenue par l’association Ornans Rose
Ce projet est accompagné par la Fabrique Collective, centre social de la ville d’Ornans dans le cadre d’initiative habitants . .
Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Journée Festive
L’événement Journée Festive Ornans a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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