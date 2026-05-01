Journée Festive Parc de la Visitation Ornans

Ornans

Journée Festive

Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Collectif les habitants en fête et l’association AMIGO organisent une journée festive le 30 mai au parc de la visitation, le rendez-vous est fixé à partir de 11h.

Horaires 11h 00h00

Au programme

Pique-nique partagé saveurs du monde Le principe est simple chaque personne apporte un plat typique de sa région ou de son pays d’origine pour le faire découvrir aux autres participants. Côté pratique pensez bien à apporter vos couverts, assiette.

Et tout l’après-midi

Animations, Jeux géants, d’adresses et sportifs pour tous les âges, en solo ou en équipe

Une véritable ambiance de kermesse de 0 à 99 ans

Intermèdes musicaux durant la journée et pour clôturer cette journée Concert et clôture avec un Dj.

Buvette tenue par l’association Ornans Rose

Ce projet est accompagné par la Fabrique Collective, centre social de la ville d’Ornans dans le cadre d’initiative habitants . .

Parc de la Visitation 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Journée Festive

L’événement Journée Festive Ornans a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON