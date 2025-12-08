Roche Bottine Ornans Doubs

Roche Bottine Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.

Roche Bottine A pieds Difficulté moyenne

Roche Bottine Parking de la Fenotte, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6650.0 Tarif :

Les belvédères de la Roche Bottine et du Bois de Gounot offrent un large panorama sur Ornans au fil d’une balade familiale sympathique.
Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1788  

English :

The Roche Bottine and Bois de Gounot lookouts offer a wide panorama of Ornans on a pleasant family walk.

Deutsch :

Die Aussichtspunkte Roche Bottine und Bois de Gounot bieten auf einem sympathischen Familienspaziergang ein weites Panorama über Ornans.

Italiano :

I belvedere della Roche Bottine e del Bois de Gounot offrono un ampio panorama di Ornans durante una piacevole passeggiata in famiglia.

Español :

Los miradores de Roche Bottine y Bois de Gounot ofrecen una amplia panorámica de Ornans en un agradable paseo familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data