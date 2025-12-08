Roche Bottine Ornans Doubs
Roche Bottine Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Roche Bottine A pieds Difficulté moyenne
Roche Bottine Parking de la Fenotte, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6650.0 Tarif :
Les belvédères de la Roche Bottine et du Bois de Gounot offrent un large panorama sur Ornans au fil d’une balade familiale sympathique.
English :
The Roche Bottine and Bois de Gounot lookouts offer a wide panorama of Ornans on a pleasant family walk.
Deutsch :
Die Aussichtspunkte Roche Bottine und Bois de Gounot bieten auf einem sympathischen Familienspaziergang ein weites Panorama über Ornans.
Italiano :
I belvedere della Roche Bottine e del Bois de Gounot offrono un ampio panorama di Ornans durante una piacevole passeggiata in famiglia.
Español :
Los miradores de Roche Bottine y Bois de Gounot ofrecen una amplia panorámica de Ornans en un agradable paseo familiar.
