Le circuit des fontaines d’Ornans Ornans Doubs

Le circuit des fontaines d’Ornans A pieds Facile

Le circuit des fontaines d’Ornans Place Gustave Courbet 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4500.0 Tarif :

Ce sentier de randonnée urbaine autour des fontaines d’Ornans vous est proposé dans le cadre de l’année de la Loue en collaboration avec la ville d’Ornans et l’Association Pays d’Ornans Patrimoine. Au delà de l’aspect patrimonial de cette balade, il s’agit aussi de sensibiliser la population aux systèmes de captages complexes mais ingénieux que nos précédentes générations nous ont léguées. Circuit non balisé en autonomie.

Facile

+33 3 81 62 21 50

English :

This urban walking trail around the fountains of Ornans is offered as part of the Year of the Loue, in collaboration with the town of Ornans and the Pays d’Ornans Patrimoine association. Over and above the heritage aspect of this walk, the aim is also to raise public awareness of the complex but ingenious catchment systems bequeathed to us by previous generations. Self-guided, unmarked tour.

Deutsch :

Dieser Stadtwanderweg rund um die Brunnen von Ornans wird Ihnen im Rahmen des Jahres der Loue in Zusammenarbeit mit der Stadt Ornans und dem Verein Pays d’Ornans Patrimoine angeboten. Neben dem Aspekt des Kulturerbes geht es bei diesem Spaziergang auch darum, die Bevölkerung für die komplexen, aber genialen Wassergewinnungssysteme zu sensibilisieren, die uns unsere früheren Generationen hinterlassen haben. Nicht ausgeschilderter Rundgang in Eigenregie.

Italiano :

Questo percorso urbano intorno alle fontane di Ornans è proposto nell’ambito dell’Anno della Loue, in collaborazione con la città di Ornans e l’associazione Pays d’Ornans Patrimoine. Oltre all’aspetto patrimoniale di questa passeggiata, l’obiettivo è anche quello di sensibilizzare il pubblico sui complessi ma ingegnosi sistemi di captazione lasciati in eredità dalle generazioni precedenti. Percorso autoguidato e non segnalato.

Español :

Este paseo urbano por las fuentes de Ornans se propone en el marco del Año de la Loue, en colaboración con la ciudad de Ornans y la asociación Pays d’Ornans Patrimoine. Además del aspecto patrimonial de este paseo, también se pretende sensibilizar al público sobre los complejos pero ingeniosos sistemas de captación que nos han legado las generaciones anteriores. Recorrido autoguiado, no señalizado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data