Sentier de Lachenaud Ornans Doubs

Sentier de Lachenaud Parking du chemin du Champ du Cerf 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2100.0 Tarif :

Ludique, pédagogique et acrobatique… c’est tout cela à la fois ! Ce parcours en forêt regorges d’activités amusantes qui raviront petits et grands… Que ce soit pour découvrir les évolutions des paysages grâce à une série de panneaux thématiques, pour se creuser les méninges en résolvant les énigmes et devinettes posées tout au long de la promenade ou pour se défouler avec les agrès, il y en a pour tous les goûts ! Suivez le petit écureuil et passez un moment fun en famille…

English :

Fun, educational and acrobatic… it’s all at once! This forest trail is packed with fun activities to delight young and old alike… Whether you want to discover the evolution of the landscape thanks to a series of thematic panels, to rack your brains solving the riddles and puzzles posed along the way, or to let off steam with the apparatus, there’s something for everyone! Follow the little squirrel and spend some fun family time…

Deutsch :

Spielerisch, pädagogisch und akrobatisch … das ist alles auf einmal! Dieser Waldpfad steckt voller lustiger Aktivitäten, die Groß und Klein begeistern werden… Ob Sie die Entwicklung der Landschaften anhand einer Reihe von Thementafeln entdecken, Ihr Gehirn anstrengen, indem Sie die auf dem ganzen Weg gestellten Rätsel und Aufgaben lösen, oder sich an den Turngeräten austoben, hier ist für jeden etwas dabei! Folgen Sie dem kleinen Eichhörnchen und verbringen Sie einen lustigen Moment mit Ihrer Familie…

Italiano :

Divertente, educativo e acrobatico… tutto insieme! Questo sentiero forestale è ricco di attività divertenti che faranno la gioia di grandi e piccini… Se volete scoprire come è cambiato il paesaggio grazie a una serie di pannelli tematici, se volete scervellarvi per risolvere gli indovinelli e i rompicapo posti lungo il percorso o se volete sfogarvi con gli attrezzi, ce n’è per tutti i gusti! Seguite il piccolo scoiattolo per divertirvi in famiglia…

Español :

Divertido, educativo y acrobático… ¡todo a la vez! Este sendero forestal está repleto de actividades lúdicas que harán las delicias de grandes y pequeños… Descubrir cómo ha cambiado el paisaje gracias a una serie de paneles temáticos, estrujarse el cerebro resolviendo los enigmas y rompecabezas que se plantean a lo largo del recorrido o desahogarse con los aparatos… ¡hay para todos los gustos! Siga a la ardillita para divertirse en familia…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data