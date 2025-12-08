Parcours des Roches Ornans Doubs
Parcours des Roches Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Parcours des Roches A pieds Difficile
Parcours des Roches Place Courbet, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6480.0 Tarif :
Le parcours des roches permet de prendre un peu de hauteur afin de contempler la cité ornanaise depuis les belvédères surplombant les roches.
Difficile
English :
The route des roches allows you to take in the sights of Orléans from the viewpoints overlooking the rocks.
Deutsch :
Der Parcours des roches ermöglicht es, ein wenig Höhe zu gewinnen, um die Stadt Ornanaise von den Aussichtspunkten über den Felsen aus zu betrachten.
Italiano :
Il percorso roccioso offre la possibilità di ammirare la città di Orléans dai punti panoramici che si affacciano sulle rocce.
Español :
La ruta rocosa ofrece la oportunidad de contemplar las vistas de Orleans desde los miradores que dominan las rocas.
