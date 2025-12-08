Parcours des Roches Ornans Doubs

Parcours des Roches A pieds Difficile

Parcours des Roches Place Courbet, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6480.0 Tarif :

Le parcours des roches permet de prendre un peu de hauteur afin de contempler la cité ornanaise depuis les belvédères surplombant les roches.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/2877

English :

The route des roches allows you to take in the sights of Orléans from the viewpoints overlooking the rocks.

Deutsch :

Der Parcours des roches ermöglicht es, ein wenig Höhe zu gewinnen, um die Stadt Ornanaise von den Aussichtspunkten über den Felsen aus zu betrachten.

Italiano :

Il percorso roccioso offre la possibilità di ammirare la città di Orléans dai punti panoramici che si affacciano sulle rocce.

Español :

La ruta rocosa ofrece la oportunidad de contemplar las vistas de Orleans desde los miradores que dominan las rocas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data