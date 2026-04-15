Moine de la Vallée n° 29 Ornans Doubs

Moine de la Vallée n° 29 En VTT assistance électrique Très difficile

Moine de la Vallée n° 29 Office Tourisme Destination Loue Lison, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 38290.0 Tarif :

VTT de caractère au cœur des gorges de la Loue.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4929

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English :

Mountain biking in the heart of the Loue gorges.

Deutsch :

Charaktervolles Mountainbike im Herzen der Schluchten der Loue.

Italiano :

Mountain bike di carattere nel cuore delle gole di Loue.

Español :

Bicicleta de montaña con carácter en el corazón de las gargantas del Loue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data