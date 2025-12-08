Verger Conservatoire Ornans Doubs
Verger Conservatoire Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Verger Conservatoire A pieds Facile
Verger Conservatoire Cimetière d’Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 2380.0 Tarif :
Ce petit circuit familial mène au verger de sauvegarde, véritable lieu de mémoire et de conservation de la diversité biologique des variétés d’anciens fruits.
Facile
English :
This short family trail leads to the conservation orchard, a veritable place of memory and conservation of the biological diversity of old fruit varieties.
Deutsch :
Dieser kleine Familienrundgang führt zum Schutzobstgarten, einem echten Ort der Erinnerung und der Erhaltung der biologischen Vielfalt alter Obstsorten.
Italiano :
Questo breve percorso familiare conduce al frutteto di conservazione, un vero e proprio luogo della memoria e della conservazione della diversità biologica delle vecchie varietà di frutta.
Español :
Este corto sendero familiar conduce al huerto de conservación, verdadero lugar de memoria y conservación de la diversidad biológica de las antiguas variedades frutales.
