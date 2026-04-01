Danse intuitive en forêt route du Martinet Ornans

Ornans

Danse intuitive en forêt

route du Martinet Forêt lieu-dit Les Beuges Ornans Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-08 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-20

Marquer son empreinte, trouver l’équilibre, le déséquilibre… Danser avec le vent, redonner de la matière à l’esprit et être juste présent afin d’honorer tes pas dans la créativité. Cet atelier propose de réveiller les pieds dans la rosée du matin, de nourrir l’être de la chaleur de la terre, de trouver l’ancrage dans les racines des arbres, de voyager dans les hauteurs des cimes. S’étirer, se plier, se courber… .

route du Martinet Forêt lieu-dit Les Beuges Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 08 49 66 contact@elementerre-ornans.fr

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English : Danse intuitive en forêt

L’événement Danse intuitive en forêt Ornans a été mis à jour le 2026-04-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)