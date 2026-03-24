Concert anniversaire pour fêter les 70 ans de l’Harmonie Municipale d’Ornans Centre d’Animation et de Loisirs Ornans

Concert anniversaire pour fêter les 70 ans de l’Harmonie Municipale d’Ornans

Centre d’Animation et de Loisirs 23, rue de la Corvée Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

1ère partie orchestre éphémère de 70 jeunes musiciennes des écoles de musique de l’EMIPO, Doubs, Sainte Croix et Portes du Haut-Doubs.

2ème partie Harmonie Municipale d’Ornans

Une grande soirée musicale en perspective ! .

Centre d’Animation et de Loisirs 23, rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert anniversaire pour fêter les 70 ans de l’Harmonie Municipale d’Ornans

L’événement Concert anniversaire pour fêter les 70 ans de l’Harmonie Municipale d’Ornans Ornans a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON