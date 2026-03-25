Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans

Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans vendredi 17 avril 2026.

Vannerie sauvage au bord du chemin

Rdv précisé après inscription Ornans Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Balade à la découverte des végétaux à vanner.
Tout au long du chemin, découverte de techniques basiques de vannerie éclisse de ronce, nœud du vannier, corde naturelle, cercle …
Repartez avec une réalisation simple faite en utilisant ces techniques.
– A partir de 10 ans –
Repas tiré du sac   .

Rdv précisé après inscription Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   aurore@assoplantescompagnes.fr

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English : Vannerie sauvage au bord du chemin

L’événement Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans a été mis à jour le 2026-03-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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