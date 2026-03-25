Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans
Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans vendredi 17 avril 2026.
Vannerie sauvage au bord du chemin
Rdv précisé après inscription Ornans Doubs
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Balade à la découverte des végétaux à vanner.
Tout au long du chemin, découverte de techniques basiques de vannerie éclisse de ronce, nœud du vannier, corde naturelle, cercle …
Repartez avec une réalisation simple faite en utilisant ces techniques.
– A partir de 10 ans –
Repas tiré du sac .
Rdv précisé après inscription Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aurore@assoplantescompagnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vannerie sauvage au bord du chemin
L’événement Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans a été mis à jour le 2026-03-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Conférence Le cadre et les limites Multi-accueil Pitchoune Ornans 31 mars 2026
- SORTIE NATURE EN FAMILLE Ornans 1 avril 2026
- Atelier numérique “Gérer ses mots de passe” Nasse à concepts Ornans 2 avril 2026
- Kermesse suivie d’un concert Centre d’animation et de loisirs Ornans 4 avril 2026
- TEMEO Ornans 2026 Centre d’animations et de loisirs (CAL) Ornans 4 avril 2026