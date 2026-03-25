Vannerie sauvage au bord du chemin

Rdv précisé après inscription Ornans Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Balade à la découverte des végétaux à vanner.

Tout au long du chemin, découverte de techniques basiques de vannerie éclisse de ronce, nœud du vannier, corde naturelle, cercle …

Repartez avec une réalisation simple faite en utilisant ces techniques.

– A partir de 10 ans –

Repas tiré du sac .

Rdv précisé après inscription Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aurore@assoplantescompagnes.fr

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English : Vannerie sauvage au bord du chemin

L’événement Vannerie sauvage au bord du chemin Ornans a été mis à jour le 2026-03-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)