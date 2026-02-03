L’excellence de la Kirigami Réveil de la Nature Arts du Japon Ornans

L’excellence de la Kirigami Réveil de la Nature

Arts du Japon 5 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : 40 – 40 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Guidée par le savoir-faire de Chizuru, artisane japonaise labellisée Métiers d’Art, vous explorerez la délicatesse du papier avec cette initiation à la kirigami, l’art du découpage de papier.

Contrairement à l’origami, cette discipline permet d’explorer la transparence et le vide, vous apprendrez à transformer une surface plane en une œuvre aérienne et architecturale.

Idéale pour la confiance en soi et la concentration, la Kirigami est également un exercice de patience où chaque coup de lame est définitif. Le résultat final, proche d’une dentelle de papier, joue avec l’ombre et la lumière, offrant un rendu haut de gamme, idéal pour l’encadrement ou la carterie d’art.

Conditions

– Adulte uniquement

– Niveau initiation

Les tarifs

– De 1 personne à 4 personnes 49€

– De 5 à 8 personnes 45€

– De 9 ou 10 personnes 40€

Conditions de réservation

– 1 personne minimum

– Non remboursable changement de dates possible. .

Arts du Japon 5 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’excellence de la Kirigami Réveil de la Nature

L’événement L’excellence de la Kirigami Réveil de la Nature Ornans a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON