Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison

Ornans Ornans Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Laissez-vous séduire par une journée inédite au cœur d’Ornans, mêlant balade douce, découvertes culturelles et plaisirs gourmands.

Réservé aux personnes de 60 ans et + .

Ornans Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 19

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English :

L’événement Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison Ornans a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON