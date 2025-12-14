Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison Ornans
Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison Ornans vendredi 24 avril 2026.
Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison
Ornans Ornans Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Laissez-vous séduire par une journée inédite au cœur d’Ornans, mêlant balade douce, découvertes culturelles et plaisirs gourmands.
Réservé aux personnes de 60 ans et + .
Ornans Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 19
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English :
L’événement Des pas et des saveurs à partager en Loue Lison Ornans a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON