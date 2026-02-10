Le musée départemental Courbet fête ses 50 ans ! Musée Courbet Ornans

Le musée départemental Courbet fête ses 50 ans !

Musée Courbet
1, place Robert Fernier
Ornans
Doubs

Le 15 avril 1976, le musée Courbet, bâtiment et collection est cédé par l’Association des Amis de Gustave Courbet pour un franc symbolique au Département du Doubs.

Pour célébrer les 50 ans du musée départemental Gustave Courbet, nous vous invitons à un week-end festif.

Atelier

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les croqueurs au musée

Avec Marie-Odile Mourel et Annick Belpois, Les croqueurs du mercredi

Les carnettistes déambuleront dans les salles du musée et croqueront les scènes de vie au musée, les visiteurs, les œuvres exposées ou l’ambiance unique des lieux. Les carnets de voyage seront ensuite exposés au musée.

Durée en continu de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi et dimanche

Atelier

Samedi 18 et dimanche 19 avril à 14h30

Initiation à la création d’un carnet de voyage à l’aquarelle

Avec Marie-Odile Mourel, carnettiste

Après quelques croquis réalisés au crayon dans les salles du musée Courbet, vous serez guidé(e)s pour interpréter à l’aquarelle Le soleil couchant peint par Courbet.

Matériel fourni

Durée 2 heures environ

Atelier participatif

Samedi 18 et dimanche 19 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le musée dessiné

Fresque participative réalisée par Anne-Claire Jullien, dessinatrice

Découvrez l’histoire du musée et les événements forts qui l’ont traversé à travers les illustrations d’Anne-Claire Jullien. Son dessin malicieux, doux et éphémère habillera les vitres du musée grâce à ses feutres et peintures blanches. Vous pourrez y ajouter votre petite touche en participant à la fresque lors de temps de médiation organisés.

Durée en continu de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite

Samedi 18 et dimanche 19 avril aux heures fixées quelques jours avant

Visites-flash

Avec l’équipe du musée Courbet

L’équipe du musée Courbet vous réserve des surprises pendant votre venue au musée en vous proposant des visites-flash pour découvrir quelques secrets du musée.

Durée 15 à 30 minutes environ

Samedi

Concert

Samedi 18 avril à 14h et 17h

Duo de violons et percussions solo !

Avec Louise Couturier, violoniste ; Clémentine Benoit, violoniste ; Philippe Cornus, percussionniste, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté

Clémentine, Louise et Philippe vous proposent une immersion musicale dans les œuvres de Gustave Courbet. A vous d’aller à leur rencontre en suivant leurs mélodies ou sonorités entraînantes résonnant dans ce bel édifice d’un demi-siècle. Laissez-vous portez par les œuvres choisies en lien avec les tableaux du maître d’Ornans… Bon voyage musical à vous.

Durée 1 heure

Dimanche

Concert

Dimanche 19 avril à 10h30, 11h30, 15h et 16h30

Nabi

Avec Elena Perrain, violoniste et Jean-Baptiste Boley, guitariste

La base du duo Nabi* est le swing manouche hérité du maître et créateur du style Django Reinhardt.

L’improvisation est au cœur de ce duo, puis s’ajoutent à cela des interprétations et des arrangements de musique classique ainsi que des compositions. Une sorte de musique de chambre écrite et improvisée dans laquelle l’écoute, le jeu et l’instant ondulent au gré des instruments.

* papillon en coréen

Durée 30 minutes environ

A cette occasion, l’entrée du musée sera gratuite et le musée sera ouvert exceptionnellement de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

