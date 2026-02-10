Le musée départemental Courbet fête ses 50 ans ! Musée Courbet Ornans
Le musée départemental Courbet fête ses 50 ans !
Le 15 avril 1976, le musée Courbet, bâtiment et collection est cédé par l’Association des Amis de Gustave Courbet pour un franc symbolique au Département du Doubs.
Pour célébrer les 50 ans du musée départemental Gustave Courbet, nous vous invitons à un week-end festif.
Atelier
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les croqueurs au musée
Avec Marie-Odile Mourel et Annick Belpois, Les croqueurs du mercredi
Les carnettistes déambuleront dans les salles du musée et croqueront les scènes de vie au musée, les visiteurs, les œuvres exposées ou l’ambiance unique des lieux. Les carnets de voyage seront ensuite exposés au musée.
Durée en continu de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche
Atelier
Samedi 18 et dimanche 19 avril à 14h30
Initiation à la création d’un carnet de voyage à l’aquarelle
Avec Marie-Odile Mourel, carnettiste
Après quelques croquis réalisés au crayon dans les salles du musée Courbet, vous serez guidé(e)s pour interpréter à l’aquarelle Le soleil couchant peint par Courbet.
Matériel fourni
Durée 2 heures environ
Atelier participatif
Samedi 18 et dimanche 19 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le musée dessiné
Fresque participative réalisée par Anne-Claire Jullien, dessinatrice
Découvrez l’histoire du musée et les événements forts qui l’ont traversé à travers les illustrations d’Anne-Claire Jullien. Son dessin malicieux, doux et éphémère habillera les vitres du musée grâce à ses feutres et peintures blanches. Vous pourrez y ajouter votre petite touche en participant à la fresque lors de temps de médiation organisés.
Durée en continu de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite
Samedi 18 et dimanche 19 avril aux heures fixées quelques jours avant
Visites-flash
Avec l’équipe du musée Courbet
L’équipe du musée Courbet vous réserve des surprises pendant votre venue au musée en vous proposant des visites-flash pour découvrir quelques secrets du musée.
Durée 15 à 30 minutes environ
Samedi
Concert
Samedi 18 avril à 14h et 17h
Duo de violons et percussions solo !
Avec Louise Couturier, violoniste ; Clémentine Benoit, violoniste ; Philippe Cornus, percussionniste, Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
Clémentine, Louise et Philippe vous proposent une immersion musicale dans les œuvres de Gustave Courbet. A vous d’aller à leur rencontre en suivant leurs mélodies ou sonorités entraînantes résonnant dans ce bel édifice d’un demi-siècle. Laissez-vous portez par les œuvres choisies en lien avec les tableaux du maître d’Ornans… Bon voyage musical à vous.
Durée 1 heure
Dimanche
Concert
Dimanche 19 avril à 10h30, 11h30, 15h et 16h30
Nabi
Avec Elena Perrain, violoniste et Jean-Baptiste Boley, guitariste
La base du duo Nabi* est le swing manouche hérité du maître et créateur du style Django Reinhardt.
L’improvisation est au cœur de ce duo, puis s’ajoutent à cela des interprétations et des arrangements de musique classique ainsi que des compositions. Une sorte de musique de chambre écrite et improvisée dans laquelle l’écoute, le jeu et l’instant ondulent au gré des instruments.
* papillon en coréen
Durée 30 minutes environ
A cette occasion, l’entrée du musée sera gratuite et le musée sera ouvert exceptionnellement de 10h à 12h et de 14h à 18h. .
Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
