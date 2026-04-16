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Les insectes de notre région Médiathèque La Passerelle Ornans

Les insectes de notre région Médiathèque La Passerelle Ornans jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Médiathèque La Passerelle

Adresse : 26 Rue Saint-Laurent

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Les insectes de notre région

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-04-23

La médiathèque La Passerelle vous propose une exposition des aquarelles de l’association Couleurs d’O sur le thème des insectes de notre région.

Du 23 avril au 12 juin
Médiathèque La Passerelle (aux horaires d’ouverture)
Entrée libre   .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@ornans.fr

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English : Les insectes de notre région

L’événement Les insectes de notre région Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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