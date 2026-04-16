Les insectes de notre région Médiathèque La Passerelle Ornans

Ornans

Les insectes de notre région

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-04-23

La médiathèque La Passerelle vous propose une exposition des aquarelles de l’association Couleurs d’O sur le thème des insectes de notre région.

Du 23 avril au 12 juin

Médiathèque La Passerelle (aux horaires d’ouverture)

Entrée libre .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ornans.fr

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English : Les insectes de notre région

L’événement Les insectes de notre région Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON