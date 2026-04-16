Les insectes de notre région Médiathèque La Passerelle Ornans
Les insectes de notre région Médiathèque La Passerelle Ornans jeudi 23 avril 2026.
Ornans
Les insectes de notre région
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-04-23
La médiathèque La Passerelle vous propose une exposition des aquarelles de l’association Couleurs d’O sur le thème des insectes de notre région.
Du 23 avril au 12 juin
Médiathèque La Passerelle (aux horaires d’ouverture)
Entrée libre .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@ornans.fr
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English : Les insectes de notre région
L’événement Les insectes de notre région Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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