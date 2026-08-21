Cuisine, sciences et numérique : les saveurs savantes avec Toca Boca Jr, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Cuisine, sciences et numérique : les saveurs savantes avec Toca Boca Jr Mercredi 7 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la science, découvrez les liens étroits entre sciences, cuisine, goût et alimentation à travers une approche ludique et numérique. Grâce à l’application Toca Boca Jr, les enfants pourront imaginer, préparer et associer virtuellement différents aliments tout en s’interrogeant sur les saveurs, les textures et les réactions qu’elles suscitent.

Cet atelier permettra d’aborder de manière simple et conviviale la perception du goût, le rôle de nos sens et l’importance de l’alimentation dans notre quotidien. En expérimentant librement avec Toca Boca Jr, chacun pourra observer les préférences des personnages, tester des associations inattendues et comprendre comment les sciences expliquent nos habitudes alimentaires.

Entre découvertes scientifiques et exploration numérique, cette animation propose une manière originale d’aborder l’alimentation, la cuisine et les mécanismes du goût. Un moment de partage et d’expérimentation accessible à tous, où la curiosité et la créativité seront au menu.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Expérimentez les liens entre sciences, alimentation et numérique grâce à Toca Boca Jr, une application ludique pour découvrir le goût et éveiller sa curiosité.

IA