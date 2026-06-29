CULTE FUNK (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

CULTE FUNK (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Groupe de funk parisien composé de neuf musicien.nes, Culte Funk fusionne héritage et modernité pour créer une musique fédératrice, à la fois festive, exigeante et accessible.

Leur son ardent s’appuie sur une orchestration originale deux guitares dont une

baryton, des synthés oscillant entre jazz, électro et pure funk, et une section cuivres

explosive (deux saxs ténor et une trompette). À l’origine, instrumental et marqué par l’improvisation, le groupe a pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de Gladys,

frontwoman à la voix puissante et soulful. Son charisme insuffle une énergie vibrante qui magnifie les compositions. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement CULTE FUNK (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE