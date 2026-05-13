Cultivez votre curiosité de nuit au Musée !, Musée Dobrée, Nantes

Cultivez votre curiosité de nuit au Musée ! Samedi 23 mai, 19h00 Musée Dobrée Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de ce grand rendez-vous culturel, le musée Dobrée ouvre ses portes à toutes et tous gratuitement. Venez découvrir ou redécouvrir le musée Dobrée, ses jardins et ses riches collections permanentes : un voyage dans 500 000 ans d’histoire sur 5 continents.

Et pour vous accompagner dans la découverte des œuvres, retrouvez à tous les étages de la maison romane, de nombreuses mini-médiations organisées par les équipes du musée !

Musée Dobrée 1 Place Jean V, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 0242455050 https://www.musee-dobree.fr Fondé grâce à la générosité et à la passion de Thomas Dobrée pour l’art et l’histoire, le musée a été conçu pour préserver et exposer une riche collection d’objets d’art et patrimoniaux, qui s’est enrichie au fil du temps par des legs et des dons.

Après un important chantier de restauration mobilisant de nombreux savoir-faire, le musée Dobrée se révèle aujourd’hui comme un lieu atypique qui s’articule autour de trois bâtiments : une maison néo-médiévale, un manoir du XVe siècle, et deux extensions des XXe et XXIe siècles.

Découvrez l’histoire de ce musée qui constitue un ensemble patrimonial remarquable, abritant des collections uniques par leur richesse et leur diversité. Tramway ligne 1 : arrêts Chantiers Navals ou Médiathèque. Bus 23, C1, C3 : arrêts Édit de Nantes ou Copernic) Bus 26, 54, 350, C6 : arrêt Delorme.

À l’occasion de ce grand rendez-vous culturel, le musée Dobrée ouvre ses portes à toutes et tous gratuitement. Venez découvrir ou redécouvrir le musée Dobrée, ses jardins et ses riches collections : …

© Gaël Arnaud / Musée Dobrée – Département de Loire-Atlantique;© Atelier Moabi;© Atelier Novembre