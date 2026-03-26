Cultivons Pau + Vert Portes ouvertes aux serres municipales Route de Bordeaux Pau

Cultivons Pau + Vert Portes ouvertes aux serres municipales

Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Journée découverte

Au cœur du Domaine de Sers, les serres municipales de Pau vous ouvrent leurs portes le temps d’une journée. Chatoiement de couleurs et de parfums des 125 000 plants qui y ont produits chaque année, avant leur plantation dans les massifs de la ville.

Profitez des conseils des jardiniers, découvrez comment ils embellissent notre ville, prennent soin de nos espaces publics, favorisent la biodiversité, protègent les arbres…

Vous pourrez également cheminer dans la serre de décoration florale à la rencontre d’une variété de plantes exotiques et de créations structurelles en bois.

Plusieurs ateliers vous attendent pour vous mettre en action dès à présent et cultiver votre main verte rempotage, bouquets…

Une bourse aux plantes vous permettra de repartir avec un petit lot de plantes déclassées (sous conditions). .

Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 74 86 maisondujardinier@ville-pau.fr

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English : Cultivons Pau + Vert Portes ouvertes aux serres municipales

L’événement Cultivons Pau + Vert Portes ouvertes aux serres municipales Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau