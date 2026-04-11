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Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix Bibliothèque de Bellecroix Metz

Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix Bibliothèque de Bellecroix Metz mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque de Bellecroix

Adresse : 13 Rue de Toulouse

Ville : 57070 Metz

Département : Moselle

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix

Bibliothèque de Bellecroix 13 Rue de Toulouse Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22 2026-07-22

Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados, pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques.

Sur inscription.Tout public
0  .

Bibliothèque de Bellecroix 13 Rue de Toulouse Metz 57070 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour event especially for teenagers, to discover and enjoy the Libraries-Mediatheques in a whole new way.

Registration required.

L’événement Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ

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