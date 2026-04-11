Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix Bibliothèque de Bellecroix Metz

Metz

Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix

Bibliothèque de Bellecroix 13 Rue de Toulouse Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-07-22

Jeux vidéo, littérature, jeux de société et bien d’autres choses… Un rendez-vous d’une heure, unique en son genre spécialement pour les ados, pour découvrir et profiter autrement des Bibliothèques-Médiathèques.

Sur inscription.Tout public

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Bibliothèque de Bellecroix 13 Rue de Toulouse Metz 57070 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

Video games, literature, board games and much more… A unique one-hour event especially for teenagers, to discover and enjoy the Libraries-Mediatheques in a whole new way.

Registration required.

L’événement Cultur’ados à la bibliothèque de Bellecroix Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ