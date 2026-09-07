AGENDA · Wassy
Culture Box, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
jeudi 3 décembre 2026 · Médiathèque du Val de Blaise · Wassy
Informations pratiques
Culture Box Jeudi 3 décembre, 18h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:00:00+01:00
Venez partager vos coups de coeur lectures, films, spectacle, musique … Et mettre tout ça dans la box pour permettre à d’autres de les emprunter !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
apéro culture culture partage
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