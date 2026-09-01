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Culture club Bibliothèque François Villon Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Culture club Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie !

Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque.

A noter des séances spéciales :

Samedi 10 octobre :16h-17h30 : présentation de la rentrée littéraire 2026

Romans, expos, films, essais, musique…

Venez partager vos coups de cœur, et découvrir les nôtres !
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 12 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
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