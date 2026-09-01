Culture club Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie !

Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque.

A noter des séances spéciales :

Samedi 10 octobre :16h-17h30 : présentation de la rentrée littéraire 2026

Romans, expos, films, essais, musique…



Venez partager vos coups de cœur, et découvrir les nôtres !

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 07 novembre 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 12 décembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-12T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

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