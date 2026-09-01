Culture club Bibliothèque François Villon Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à venir partager vos dernières découvertes culturelles, autour d’un café et de petits gâteaux. Ambiance bienveillante et décontractée garantie !
Les bibliothécaires vous concoctent aussi une petite sélection de leurs dernières trouvailles, parmi les rayons de la bibliothèque.
A noter des séances spéciales :
Samedi 10 octobre :16h-17h30 : présentation de la rentrée littéraire 2026
Romans, expos, films, essais, musique…
Venez partager vos coups de cœur, et découvrir les nôtres !
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 10 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 12 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-10-10T16:00:00+02:00_2026-10-10T17:30:00+02:00;2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00;2026-12-12T16:00:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon
Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Pour qui, pourquoi et comment préserver l’océan ? Académie du Climat Paris 11 septembre 2026
- Les Jeudis de l’actualité : Inflation, la grande arnaque ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris 11 septembre 2026
- Bookclub — Rencontre avec David Fourré, éditeur Maison Européenne de la Photographie Paris 11 septembre 2026
- Jeudi de l’actualité : le nouveau sentiment amoureux Bibliothèque Buffon Paris 11 septembre 2026
- Familia Non Grata au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris 11 septembre 2026