Atelier cirque et basket-ball Square du docteur Calmette PARIS
vendredi 28 août 2026 · Square du docteur Calmette · PARIS
Informations pratiques
Cet atelier permet la rencontre entre le cirque et la pratique sportive en associant l’acrobatie et le basket.
Lieu et date :
Vendredi 28 août
15h – 17h
Square du Docteur Calmette, 2 Rue Jean Sicard — 75015 Paris
Contacts :
Mattia Pastore — 06 66 73 93 21
Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10
Venez participer à notre atelier cirque-basketball, gratuit et ouvert à tous.tes !
Le vendredi 28 août 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T17:00:00+02:00
Square du docteur Calmette 2, rue Jean-Sicard 75015 PARIS
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