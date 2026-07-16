Atelier cirque et basket-ball Square du docteur Calmette PARIS

Informations pratiques

Cet atelier permet la rencontre entre le cirque et la pratique sportive en associant l’acrobatie et le basket.

Lieu et date :

Vendredi 28 août

15h – 17h

Square du Docteur Calmette, 2 Rue Jean Sicard — 75015 Paris

Contacts :

Mattia Pastore — 06 66 73 93 21

Ingrid de Reinach — 06 64 71 40 10

Venez participer à notre atelier cirque-basketball, gratuit et ouvert à tous.tes !

Le vendredi 28 août 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T17:00:00+02:00

Square du docteur Calmette 2, rue Jean-Sicard 75015 PARIS

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