Informations pratiques

Un atelier pour développer un regard nuancé sur les relations, à travers les « Green Flags » et les « Red Flags » des réseaux sociaux. Apprendre à repérer des dynamiques toxiques ou violentes et à mieux construire des relations saines.

L’atelier sera menée par deux jeunes, Andrea & Melya, pour les jeunes de 12 à 19 ans.

L’association Femmes, entraide & autonomie proposera un atelier d’éducation et d’échange entre pair·es sur le thème « Relations saines et toxiques ».

Le vendredi 28 août 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre – pour les jeunes de 12 à 19 ans

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 19 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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