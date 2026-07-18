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Atelier-rencontre entre jeunes « Relations saines et toxiques » avec l’association FEA Médiathèque James Baldwin Paris

vendredi 28 août 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris

Atelier-rencontre entre jeunes « Relations saines et toxiques » avec l’association FEA Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Médiathèque James Baldwin
Adresse
10 Bis rue Henri Ribière
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre - pour les jeunes de 12 à 19 ans</p>

Un atelier pour développer un regard nuancé sur les relations, à travers les « Green Flags » et les « Red Flags » des réseaux sociaux. Apprendre à repérer des dynamiques toxiques ou violentes et à mieux construire des relations saines.

L’atelier sera menée par deux jeunes, Andrea & Melya, pour les jeunes de 12 à 19 ans.

L’association Femmes, entraide & autonomie proposera un atelier d’éducation et d’échange entre pair·es sur le thème « Relations saines et toxiques ».
Le vendredi 28 août 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Entrée libre – pour les jeunes de 12 à 19 ans

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 19 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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