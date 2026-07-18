Atelier-rencontre entre jeunes « Relations saines et toxiques » avec l’association FEA Médiathèque James Baldwin Paris
vendredi 28 août 2026 · Médiathèque James Baldwin · Paris
Informations pratiques
Un atelier pour développer un regard nuancé sur les relations, à travers les « Green Flags » et les « Red Flags » des réseaux sociaux. Apprendre à repérer des dynamiques toxiques ou violentes et à mieux construire des relations saines.
L’atelier sera menée par deux jeunes, Andrea & Melya, pour les jeunes de 12 à 19 ans.
L’association Femmes, entraide & autonomie proposera un atelier d’éducation et d’échange entre pair·es sur le thème « Relations saines et toxiques ».
Le vendredi 28 août 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Entrée libre – pour les jeunes de 12 à 19 ans
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 19 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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