Informations pratiques

Au programme

de la soirée

18h : Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre (La SAUGE). RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 : Film

LA TERRE DES VERTUS

Vincent Lapize

2025 / 1h32

Nichés au milieu des tours, les jardins ouvriers des Vertus sont un poumon au cœur d’Aubervilliers. Lieu de vie sociale et écosystème protecteur des habitant.es et de la faune, ils sont pris en tenaille entre les travaux pour les Jeux Olympiques de 2024 et les promoteurs immobiliers cherchant à s’étendre sur leur terrain. Face à la prédation urbaine, une résistance citoyenne s’organise contre la gentrification et l’urbanisation à coup de tractopelle.

Dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, la fabrique documentaire vous invite à la projection en plein air du film « La Terre des Vertus » de Vincent Lapize.

Le vendredi 28 août 2026

de 18h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T18:00:00+02:00_2026-08-28T23:30:00+02:00

Terre Terre 223, boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers

https://cine-jardins.fr/vendredi-28-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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