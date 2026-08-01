Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre Terre Terre Aubervilliers

Informations pratiques

Terre Terre, c’est la 3e ferme urbaine créée par l’association la SAUGE (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée). Elle se trouve au niveau du pont du Landy à Aubervilliers. Cette ferme de 3000 m² a été construite avec l’aide des habitant·e·s et des associations du quartier. On peut y jardiner, se balader entre les cultures, et s’y détendre. Les légumes cultivés sur place sont aussi variés que colorés. Terre Terre organise des ateliers pour apprendre les techniques de culture, de compostage et comment préserver la biodiversité. Terre Terre, c’est aussi des événements culturels, des marchés de producteurs locaux, et des concerts en plein air, sans oublier Ciné-Jardins !

Visite guidée par les jardiniers et salariés de Terre Terre.

Le programme de la soirée :

18h : Visite guidée de la ferme urbaine Terre Terre (La SAUGE). RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez ! Restauration et buvette payantes également disponibles sur place.

20h30 : Projection du film La Terre des Vertus

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Franciliens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le vendredi 28 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T18:00:00+02:00_2026-08-28T19:30:00+02:00

Terre Terre 223, boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers

https://cine-jardins.fr/vendredi-28-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



Afficher la carte du lieu Terre Terre et trouvez le meilleur itinéraire

