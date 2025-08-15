Gizeux

Cultures au Jardin

53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 13:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre de Cultures au Jardin

Le petit festival de poche qui pousse près de chez vous

Animations et jeux pour toute la famille toute la journée

Buvette et restauration

Dans le cadre de Cultures au Jardin

Le petit festival de poche qui pousse près de chez vous

Animations et jeux pour toute la famille toute la journée

Buvette et restauration 8 .

53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 18 69 04 desmotsetdeschamps@gmail.com

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English :

As part of Cultures au Jardin

The little pocket-sized festival right in your neighborhood

Activities and games for the whole family all day long

Refreshments and food

L’événement Cultures au Jardin Gizeux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE