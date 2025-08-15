Cultures au Jardin Gizeux
Cultures au Jardin Gizeux dimanche 5 juillet 2026.
Gizeux
Cultures au Jardin
53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 13:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre de Cultures au Jardin
Le petit festival de poche qui pousse près de chez vous
Animations et jeux pour toute la famille toute la journée
Buvette et restauration
Dans le cadre de Cultures au Jardin
Le petit festival de poche qui pousse près de chez vous
Animations et jeux pour toute la famille toute la journée
Buvette et restauration 8 .
53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 18 69 04 desmotsetdeschamps@gmail.com
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English :
As part of Cultures au Jardin
The little pocket-sized festival right in your neighborhood
Activities and games for the whole family all day long
Refreshments and food
L’événement Cultures au Jardin Gizeux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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