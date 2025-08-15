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Cultures au Jardin Gizeux

Cultures au Jardin Gizeux

Cultures au Jardin Gizeux dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 53 Rue de la Petite Chapelle

Ville : 37340 Gizeux

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Gizeux

Cultures au Jardin

53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 13:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Dans le cadre de Cultures au Jardin
Le petit festival de poche qui pousse près de chez vous
Animations et jeux pour toute la famille toute la journée
Buvette et restauration
Dans le cadre de Cultures au Jardin
Le petit festival de poche qui pousse près de chez vous
Animations et jeux pour toute la famille toute la journée
Buvette et restauration 8  .

53 Rue de la Petite Chapelle Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 18 69 04  desmotsetdeschamps@gmail.com

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English :

As part of Cultures au Jardin
The little pocket-sized festival right in your neighborhood
Activities and games for the whole family all day long
Refreshments and food

L’événement Cultures au Jardin Gizeux a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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