« Curiosités musicales et instrumentales , fragments d’une passion et d’une collection »., La Saga du Rhum, Saint-Pierre

« Curiosités musicales et instrumentales , fragments d’une passion et d’une collection ». Samedi 23 mai, 19h00 La Saga du Rhum La Réunion

Gratuit – Accès selon la capacité d’accueil de la salle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Soirée d’ouverture de l’exposition temporaire présentant un échantillon de près de quarante années de passion pour les instruments de musique du monde entier.

Présence des collectionneurs François & Lucie Ménard, en salle pour échange et présentation des instruments.

Salle d’exposition – Accès libre de 19h à 22 h

La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Musée installé au coeur de la plus ancienne distillerie en activité de l’île, créée en 1845 par la famille Isautier. De la canne à sucre au rhum, le parcours de visite (entièrement repensé en 2025) vous permet de découvrir le savoir-faire, les traditions et les usages de cette production traditionnelle de l’île. Parking VL, bus et PMR dans l’enceinte du musée.

Arrêt de bus situé à 800m du musée.

Soirée d’ouverture de l’exposition temporaire présentant un échantillon de près de quarante années de passion pour les instruments de musique du monde entier.

© MM