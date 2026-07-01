Informations pratiques

Flavignac

Customisation de vêtements

La Quincaill’et vous Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Des bénévoles de La Quincaill’ et Vous proposent un atelier couture pour personnaliser vos vêtements. Familles avec des enfants + de 7 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

La Quincaill’et vous Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

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English : Customisation de vêtements

L’événement Customisation de vêtements Flavignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus