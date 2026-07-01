UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Flavignac

Customisation de vêtements Flavignac

jeudi 30 juillet 2026 · Flavignac

Customisation de vêtements Flavignac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
La Quincaill'et vous
Ville
87230 Flavignac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Flavignac

Customisation de vêtements

La Quincaill’et vous Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Des bénévoles de La Quincaill’ et Vous proposent un atelier couture pour personnaliser vos vêtements. Familles avec des enfants + de 7 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon.   .

La Quincaill’et vous Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Customisation de vêtements

L’événement Customisation de vêtements Flavignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

À voir aussi à Flavignac (Haute-Vienne)