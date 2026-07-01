Customisation de vêtements Flavignac
jeudi 30 juillet 2026 · Flavignac
Informations pratiques
Flavignac
Customisation de vêtements
La Quincaill’et vous Flavignac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Des bénévoles de La Quincaill’ et Vous proposent un atelier couture pour personnaliser vos vêtements. Familles avec des enfants + de 7 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
La Quincaill’et vous Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Customisation de vêtements
L’événement Customisation de vêtements Flavignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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