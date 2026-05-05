Cyanotype, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Cyanotype Samedi 20 juin, 16h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Sous le soleil,venez en famille aprécier la magie du cyanotype !

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Découvrez le cyanotype, un procédé photographique ancien permettant d’obtenir un tirage bleu de Prusse. cyanotype

CC Impression Nature Cyanotype Par Lisa from Pexels