Cyanotype, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux
Cyanotype, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Cyanotype Samedi 20 juin, 16h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00
Sous le soleil,venez en famille aprécier la magie du cyanotype !
Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Découvrez le cyanotype, un procédé photographique ancien permettant d’obtenir un tirage bleu de Prusse. cyanotype
CC Impression Nature Cyanotype Par Lisa from Pexels
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