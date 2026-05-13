Cyanotype Le 20 mille Nantes
Cyanotype Le 20 mille Nantes dimanche 24 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 10:30 – 12:00
Gratuit : non 35€/40€ 35€ pour les adhérent·e·s40€ pour les non adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior
Apprenez à réaliser de délicats cyanotypes floraux d’un bleu cyan profond en découvrant ce procédé photographique monochrome ancien.Nous verrons durant cet atelier comment travailler sur plusieurs supports (tissus, papiers, papier japonais) et jouer avec les applications. Le matériel est fourni et une boisson est offerte. Venir avec une pochette plastique pour emporter vos créations qui ne seraient pas encore sèches. A noter, en cas de pluie nous serons dans l’obligation de reporter l’atelier.
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/cyanotype
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