Informations pratiques

« Cyanotypes » d’Anne Monneau 1 – 20 octobre Espace Georges-Déziré Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T13:30:00+02:00 – 2026-10-20T18:00:00+02:00

« Audacieuses Adventices est un recueil associant poésie et cyanotype (procédé photographique ancien). Composé d’une dizaine de quatrains et de onze cyanotypes (empreintes de plantes en bleu et blanc), ce livre se veut être une ode à la nature, et en particulier aux adventices, plus connues sous le nom de “mauvaises herbes”, qui osent, malgré l’adversité, s’enraciner, pousser et vivre. »

« Fragments est un projet photographique et plastique utilisant le cyanotype comme technique principale. Il interroge la mémoire, les souvenirs, la rémanence, les flux de pensée. Cette série questionne sur ce qui reste, ce qui est vrai, ce que la mémoire choisit de garder ou d’oublier. »

Visite guidée par l’artiste le jeudi 1er octobre à 18h

Espace Georges-Déziré 271 rue de Paris, saint-etienne-du-rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}]

Exposition issue des séries « Fragments » et « Audacieuses Adventices » Festival Évasion Cyanotype