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Exposition photo « Dans la rue », Centre socioculturel Jean-Prévost, Saint-Étienne-du-Rouvray

mardi 29 septembre 2026 · Centre socioculturel Jean-Prévost · Saint-Étienne-du-Rouvray

Exposition photo « Dans la rue », Centre socioculturel Jean-Prévost, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Centre socioculturel Jean-Prévost
Adresse
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Entrée libre

Exposition photo « Dans la rue » 29 septembre – 4 novembre Centre socioculturel Jean-Prévost Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00

Ce sujet leur a permis de se déplacer dans des lieux publics : marchés, brocantes, parcs, bords de mer, carnaval… et les a obligés à vaincre leur timidité face aux personnes photographiées.

  • Vernissage vendredi 18 septembre à 18h.

Centre socioculturel Jean-Prévost 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 66 »}]
Durant la saison 2025-2026, les adhérentes et adhérents de l’atelier photo se sont confrontés à un thème difficile où l’humain est le principal élément de sa prise de vue… Photo Exposition

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