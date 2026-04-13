Cycle de conférences, belvédères de blandas, Blandas
Cycle de conférences, belvédères de blandas, Blandas samedi 13 juin 2026.
Cycle de conférences Samedi 13 juin, 18h00 belvédères de blandas Gard
Pour amateurs et passionnés !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00
On laisse la parole aux experts…
Audrey Roussel > Les Canalettes : terrain de chasse Néandertalien
Benoît Devillers > Évolution littorale du Languedoc
Matthieu Giaime > Occupation des littoraux et gestion des aléas naturels depuis le Néolithique en Méditerranée
belvédères de blandas belvédères de blandas Blandas 30770 Gard Occitanie https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ belvédères de blandas parking et restauration sur place
On laisse la parole aux experts…
©lFaury – SmGSNavacelles
À voir aussi à Blandas (Gard)
- Belvédères de Blandas Blandas Gard 1 mai 2026