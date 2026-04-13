Cycle de conférences, belvédères de blandas, Blandas

Cycle de conférences Samedi 13 juin, 18h00 belvédères de blandas Gard

Pour amateurs et passionnés !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

On laisse la parole aux experts…

Audrey Roussel > Les Canalettes : terrain de chasse Néandertalien

Benoît Devillers > Évolution littorale du Languedoc

Matthieu Giaime > Occupation des littoraux et gestion des aléas naturels depuis le Néolithique en Méditerranée

belvédères de blandas belvédères de blandas Blandas 30770 Gard Occitanie https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ belvédères de blandas parking et restauration sur place

On laisse la parole aux experts…

©lFaury – SmGSNavacelles