Blandas

Journées Européennes de l’Archéologie

Belvédères de Blandas Blandas Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Participez à deux jours de découverte des mystères archéologiques autour du Cirque de Navacelles !

Des animations gratuites pour petits et grands pendant tout le weekend !

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Belvédères de Blandas Blandas 30770 Gard Occitanie +33 4 67 81 01 72 contact@sudcevennes.com

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English :

Take part in two days of discovering the archaeological mysteries around the Cirque de Navacelles!

Free entertainment for young and old all weekend long!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Blandas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Sud Cévennes