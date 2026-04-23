Journées Européennes de l’Archéologie Blandas
Journées Européennes de l’Archéologie Blandas samedi 13 juin 2026.
Blandas
Journées Européennes de l’Archéologie
Belvédères de Blandas Blandas Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Participez à deux jours de découverte des mystères archéologiques autour du Cirque de Navacelles !
Des animations gratuites pour petits et grands pendant tout le weekend !
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Belvédères de Blandas Blandas 30770 Gard Occitanie +33 4 67 81 01 72 contact@sudcevennes.com
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English :
Take part in two days of discovering the archaeological mysteries around the Cirque de Navacelles!
Free entertainment for young and old all weekend long!
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Blandas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Sud Cévennes