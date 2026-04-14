Le village archéologique aux Belvédères de Blandas, belvédères de blandas, Blandas

Le village archéologique aux Belvédères de Blandas Vendredi 12 juin, 13h30 belvédères de blandas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T13:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

° Création de parures préhistoriques: Création de vos propres perles avec l’archéo-potière DominiqueTimsit (ateliers de 30 minutes).

° Atelier Archéo-cuisine: Entre jeux, dégustations, et préparation maison, explorez avec Ingéniosus l’histoire et les saveurs anciennes d’aliments parfois surprenants !

1h30 par atelier – À partir de 8 ans – 30 min par atelier

° Taille de silex : Découverte des outils lithiques avec Florent Le Mené.

30 min par atelier

° Le marché des savoirs : Manipulation d’objets archéologiques, habituellement inaccessibles ! Les médiateurs du musée de Lodève vous racontent les histoires qui leurs sont liées.

° Art et artisanat au Néolithique : Découverte de la collection archéologie du Musée cévenol et initiation à la fabrication de petits vases.

À 15h00 : « lectures à l’âge des grottes ornées » par Adriana et Estelle, suivies d’ateliers créatifs d’inspiration rupestre. 30 min par atelier

° Atelier sur la stratigraphie : Comment les scientifiques font-ils pour déterminer l’âge de leurs trouvailles ? Venez le découvrir sur le stand de l’Université de Montpellier.

° La Terre, les humains et le temps : une épopée géologique : Plongez dans une exploration interactive de 540 millions d’années d’histoire ! Venez vous initier à la reconnaissance des roches, découvrez les mécanismes de formation des paysages et reconstituez les événements géologiques et patrimoniaux à l’échelle du Géoparc Terres d’Hérault.

Et en libre accès, toute la journée :

° Visites virtuelles de grottes inaccessibles Profitez de la salle vidéo de la Maison de Site pour vivre une immersion dans le monde souterrain du causse…

Plusieurs petites vidéos de l’INRAP accompagnent cette visite rupestre pour découvrir le métier d’archéologue.

° Exposition virtuelle sur les rivages : On dévoile les mystères des transformations qui ont façonné la région au fil du temps. Tissant un lien entre passé, présent et avenir, cette exposition invite à explorer une histoire qui se poursuit.

° Enquête archéologique Jeu de piste familial à la découverte de l’histoire de la formation des paysages !

belvédères de blandas belvédères de blandas Blandas 30770 Gard Occitanie https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ belvédères de blandas parking et restauration sur place

Journées européennes de l’archéologie

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