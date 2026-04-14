Spectacle « la quête du râle », belvédères de blandas, Blandas
Spectacle « la quête du râle », belvédères de blandas, Blandas samedi 13 juin 2026.
Spectacle « la quête du râle » Samedi 13 juin, 17h00 belvédères de blandas Gard
Pour petits et grands !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Clown, Didgeridoo, jonglerie, équilibre sur bois.
«Paahahaaaa» est un homme préhistorique
projeté dans notre monde contemporain. Il
découvre un monde nouveau qui s’ouvre à lui !
belvédères de blandas belvédères de blandas Blandas 30770 Gard Occitanie https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ belvédères de blandas parking et restauration sur place
Clown, Didgeridoo, jonglerie, équilibre sur bois.
©lFaury – SmGSNavacelles