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Spectacle « la quête du râle », belvédères de blandas, Blandas

Spectacle « la quête du râle », belvédères de blandas, Blandas

Spectacle « la quête du râle », belvédères de blandas, Blandas samedi 13 juin 2026.

Lieu : belvédères de blandas

Adresse : belvédères de blandas

Ville : 30770 Blandas

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Pour petits et grands !

Spectacle « la quête du râle » Samedi 13 juin, 17h00 belvédères de blandas Gard

Pour petits et grands !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Clown, Didgeridoo, jonglerie, équilibre sur bois.
«Paahahaaaa» est un homme préhistorique
projeté dans notre monde contemporain. Il
découvre un monde nouveau qui s’ouvre à lui !

belvédères de blandas belvédères de blandas Blandas 30770 Gard Occitanie https://www.cirquenavacelles.com/animations-et-evenementiels/ belvédères de blandas parking et restauration sur place
Clown, Didgeridoo, jonglerie, équilibre sur bois.

©lFaury – SmGSNavacelles

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