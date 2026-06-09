Cycle de conférences de l’association des Amis du Musée Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Vernon

Cycle de conférences de l’association des Amis du Musée

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Mercredi 3 juin de 18h à 19h

Joseph Bory Latour- Marliac et Claude Monet

Du Temple-sur-Lot à Giverny, découvrez les coulisses d’un chef d’œuvre, les Nymphéas ou comment l’âge d’or du monde horticole français a révolutionné l’art.

Conférence animée par Thierry Huau, paysagiste français, créateur du parc européen Terra Botanica à Angers. Propriétaire de l’ancienne Villa de Blanche et Jean Monet à Giverny, il est aujourd’hui propriétaire de la Maison Latour-Marliac à Temple-sur-Lot, qu’il a ouvert à la visite.

Mercredi 10 juin de 19h à 20h

Monet : des séries au cycle

Des premières répétitions autour de la gare Saint-Lazare aux grandes séries des Meules et de la Cathédrale de Rouen, Monet multiplie les toiles exécutées sur un même motif. Il cherche ainsi à capter ce qui est par essence fugace la lumière. Ces instants de lumière, mis bout à bout dans des

expositions dédiées, instaurent un nouveau rapport au temps. La durée d’exécution des œuvres s’étire tout comme la taille des toiles qui, dans les grands panneaux des Nymphéas, deviennent un ruban de peinture sans fin. Avec le projet des Grandes décorations, Monet change d’échelle pour produire un véritable cycle qui trouvera, avec l’armistice de la seconde guerre mondiale, sa

destination finale.

Conférence animée par Félicie de Maupeou, Docteure en histoire de l’art de l’université de Rouen,

spécialiste de la peinture du 19ème siècle .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Cycle de conférences de l’association des Amis du Musée

L’événement Cycle de conférences de l’association des Amis du Musée Vernon a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération