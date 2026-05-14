Cycle de conférences Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay
Cycle de conférences Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay dimanche 27 septembre 2026.
Parthenay
Cycle de conférences Paysages de Gâtine
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le plan local d’urbanisme intercommunal et le Parc naturel régional de Gâtine, des outils de préservation du paysage.
Conférence animée par Diane Delgado, Camille Bévillon (Pays de Gâtine) et Vincent Touchard (Service Aménagement de la CCPG). .
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Cycle de conférences Paysages de Gâtine
L’événement Cycle de conférences Paysages de Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine
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