Cycle de conférences Paysages de Gâtine Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Parthenay

Cycle de conférences Paysages de Gâtine

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Ernest Pidoux, Edmond Petitjean, Henri Amirault, des peintres paysagistes.

Conférence animée par Michel Bernier, professeur d’histoire retraité. .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Cycle de conférences Paysages de Gâtine

L’événement Cycle de conférences Paysages de Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine