Cycle de tables rondes « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire », Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Cycle de tables rondes « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire » 4 février – 1 juillet 2027, certains jeudis Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T14:00:00+01:00 – 2027-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2027-07-01T14:00:00+02:00 – 2027-07-01T18:00:00+02:00

Dès leur création, les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont développé une politique originale de collecte d’archives photographiques et audiovisuelles. Elles conservent plusieurs fonds, qui se distinguent par leur richesse et leur valeur historique : fonds de presse (l’Humanité et ses correspondants, Le Matin, etc.), fonds de photographes professionnels (Pierre Trovel, Georges Azenstarck) et de photographes amateurs (Raymond Tessier, Bouba Touré).

La photographie, sous toutes ses formes, est omniprésente – musées, bibliothèques, centres d’archives, galeries, entreprises, etc. – et ses usages sont tant professionnels que vernaculaires.

À travers ses usages journalistiques, documentaires ou patrimoniaux, la photographie participe à la construction de la mémoire collective et à l’analyse des transformations sociales. Interroger les enjeux historiques, créatifs et archivistiques, c’est reconnaître la photographie comme un médium hybride : outil d’information, objet esthétique et source pour la recherche scientifique.

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.

Les six tables rondes sont organisées de février à juillet 2027.

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Dès leur création, les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont développé une politique originale de collecte d’archives photographiques et audiovisuelles. Elles conservent plusieurs qui …

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