Cycle Faire Connaissance | Collège de France : Osiris “façon puzzle” : le travail d’un égyptologue à Karnak Médiathèque Marguerite Duras Paris

« Osiris “façon puzzle” : le travail d’un égyptologue à Karnak »

Conférence de Laurent Coulon, professeur au Collège de France

À travers l’expérience de plus de trois décennies de recherche sur les sanctuaires osiriens de Karnak, il s’agit d’illustrer ici ce qui fait le travail d’un égyptologue sur le terrain (et en dehors) et quels sont les objectifs scientifiques qu’il poursuit, bien éloignés d’une « chasse au trésor ». En l’occurrence, notre enquête vise à comprendre pourquoi et comment, au Ier millénaire av. J.-C., un dieu funéraire, Osiris, s’impose comme un interlocuteur majeur dans un temple destiné aux vivants. La métaphore du « puzzle » est particulièrement signifiante pour définir les travaux menés au quotidien : la reconstitution des décors du tombeau d’Osiris, éparpillés en milliers de fragments, comme celle des parois des chapelles osiriennes, retrouvées au fil des saisons de fouilles, procèdent d’un minutieux et patient labeur d’assemblage qui doit s’appuyer aussi sur une large connaissance des « parallèles » offerts par les autres temples connus. La réalisation de ce puzzle amène à deux résultats complémentaires : d’une part, une étude scientifique de ces créations érudites du clergé osirien, puisant dans un répertoire théologique qu’on pourrait qualifier de « kaléidoscopique » ; d’autre part, une restauration très concrète des monuments reconstitués qui font alors l’objet d’une valorisation patrimoniale.

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Laurent Coulon

Laurent Coulon est égyptologue, spécialiste de la religion égyptienne antique, et particulièrement du culte d’Osiris. Ses recherches portent également sur l’éloquence et la rhétorique égyptienne, et plus généralement, sur le contexte de la société de cour dans lequel elles se déploient. Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, il a soutenu en 1998 une thèse intitulée « Le discours en Égypte ancienne. Éloquence et rhétorique dans les textes de l’Ancien au Nouvel Empire ». En 2015, il est nommé directeur d’études à l’École pratique des hautes études à la chaire Religion de l’Égypte ancienne et directeur du Centre Wladimir Golenischeff (EPHE, PSL). En 2019, il est nommé à la direction de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire pour un mandat de quatre ans. En 2023, il rejoint le Collège de France sur la chaire Civilisation de l’Égypte pharaonique.

Collège de France : faire connaissance ! En partenariat avec le

Collège de France, le cycle « Faire connaissance ! » s’adresse

au grand public et laisse leur place à la variété des disciplines présentes au

sein de cette institution : l’histoire, l’économie, la sociologie, les

lettres mais aussi la biologie, la chimie, les mathématiques ou les sciences de

l’évolution. Un rendez-vous tous les deux mois à la médiathèque pour décrypter

et approfondir certains domaines de la connaissance avec les Professeurs des

différentes chaires du Collège de France.





Le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France, vous propose ce rendez-vous bimestriel autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Le samedi 20 juin 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T12:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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