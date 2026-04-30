Cyclisme Randonnée VTT La Beaujolaise Le Touquet-Paris-Plage
dimanche 22 novembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Cyclisme Randonnée VTT La Beaujolaise
Départ du rond point de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Dimanche 22 novembre 2026
14ème Beaujolaise, c’est LA randonnée VTT incontournable du Touquet ! Parcours variés, paysages magnifiques, ambiance conviviale… Tout est réuni pour une journée inoubliable à vélo.
Epreuves loisirs de VTT sur 35 45 55 km.
VTT familial sur 15 km.
Marche 10 km.
De 7h30 à 13h30. .
Départ du rond point de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 99 50 82 14
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English :
L’événement Cyclisme Randonnée VTT La Beaujolaise Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Touquet
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