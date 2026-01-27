Cyclosportive La Pyrénéenne 20ème édition Passage à Argelès-Gazost Argelès-Gazost

Cyclosportive La Pyrénéenne 20ème édition

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

2026-07-05

Pour cette 20ème édition, La Pyrénéenne plantera son chapiteau à Bagnères de Bigorre ville-départ, pour une arrivée à la Mongie par le Col du Tourmalet

Toujours conjointement organisée par les communes de Bagnères de Bigorre, Saint Lary et Argelès-Gazost, le concept général reste identique

Deux parcours cylosportifs à option ainsi qu’exceptionnellement un troisième, sont proposés

– la 4 vallées et la 4 vallées Extrême (option arrivée à la Mongie).

– la 2 vallées et la 2 vallées Solide (option arrivée à la Mongie).

Un parcours non chronométré facile pour les adeptes de la balade-découverte à vélo tranquille

– la cyclorando.

Départ et arrivée en cœur de ville. Toutefois les options EXTREME et SOLIDE respectivement sur les deux parcours 4 Vallées et 2 Vallées vous amèneront à la Mongie.

Certains se souviendront, d’autres découvriront une page de la grande histoire du Tour De France dans nos cols mythiques des Hautes-Pyrénées tous vivront un grand moment.

Nous vous attendons en nombre pour une nouvelle expérience comme la Pyrénéenne sait vous en proposer. .

ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie la.pyreneenne65@orange.fr

English :

For this 20th edition, La Pyrénéenne will set up its tent in Bagnères de Bigorre: the starting town, for an arrival at La Mongie via the Col du Tourmalet

Still jointly organized by the communes of Bagnères de Bigorre, Saint Lary and Argelès-Gazost, the general concept remains the same

